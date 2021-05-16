Казахстанская власть использует тематику «голодомора-геноцида» в своих интересах для контроля над националистами и отвлечения общества от актуальных проблем. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин Андрей Серенко сообщил, что Украина в рамках своей новой восточной политики, которая ставит своей целью заменить евразийскую повестку России, развернула в странах Средней Азии серьезную дипломатическую и бизнесовую активность.

«Это нужно для контроля за националистическими настроениями в обществе, которое с каждым годом становится все более казахским и все менее европейским. С другой стороны, они таким образом стараются выпустить пар и снизить градус социального недовольства, которое растет по мере разворачивания экономического кризиса, дополняющегося карантинными ограничениями. Люди живут хуже, поэтому им бросают кость в виде разговоров о том, что «наши предки боролись за национальный суверенитет, пережили от внешних сил серьезные гонения, поэтому вы не думайте о том, что у вас холодильник пустой, и гордитесь независимостью», — пояснил эксперт.

Идеологические моменты, связанные с Украиной, используются Казахстаном в сугубо прикладных целях, деятельность ее посольства и информационных сил используются казахстанскими властями по принципу очень серьезной селекции, подчеркнул Грозин.

В Казахстане как раз можно говорить о росте критических настроений в отношении Евромайдана, потому что власть, действуя в собственных интересах, на примере Украины показывает, что грозит стране, которая сходит с ума, заключил собеседник издания.

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