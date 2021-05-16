Киев рассчитывал на то, что лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук не появится в суде, поэтому власти придумали ему такие нелепые обвинения, сказал в интервью Украина.ру украинский журналист Руслан Коцаба

Соответственно, сумма залога в 300 млн гривен (около 750 млн рублей), как и многие другие вещи, были сделаны для того, чтобы Медведчук не приехал на Украину. А он сломал все их планы, поступив действительно по-мужски, полагает журналист.

«Генпрокуратура рассчитывала только на то, что Медведчук воспользуется возможностью и не явится пред ясные очи прокурора, следователя и судьи. Соответственно, они выдавали такие заведомо глупые обвинения и подозрения», — сказал Коцаба.

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Медведчук заявил о готовности отправиться за решетку © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в России.

В среду Медведчук с адвокатами прибыл в Офис генпрокурора Украины для ознакомления с подозрением. Визит длился 2,5 часа. Накануне суд отказал прокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде ареста и отправил лидера партии под круглосуточный домашний арест.

В партии считают, что суд над ее лидером является организованной властью травлей, которая свидетельствует о скатывании Украины к диктатуре и беззаконию.