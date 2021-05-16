Украина может воспользоваться тенденциями к изоляции России для того, чтобы предложить свои услуги в качестве альтернативного центра по координации евразийской политики. Об этом рассказал политолог Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Серенко о том, чем опасна для России новая восточная политика Украины © предоставлено Андреем Серенко Владимир Зеленский совершил визиты в Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Турцию. Также сообщается, что Украина стала проявлять дипломатическую и предпринимательскую активность в странах Средней Азии.

У Киева прекрасные отношения с Западом, неплохие отношения с Китаем, хорошие отношения со странами постсоветского пространства, и в этом смысле Украина выгодно отличается от сегодняшней России, у которой плохие отношения с Западом и сложные отношения с постсоветскими странами, указал эксперт.

«Для России это серьезный вызов. Но пока я не уверен, что российская дипломатия его просчитывает и принимает какие-то меры для реагирования. В Москве, к сожалению, есть существенная недооценка украинского потенциала и отношение к Украине как к слабому, недоразвитому государству, у которого куча проблем, неурядиц и которое не сможет стать нормальным государством. Не надо думать, что так будет всегда. Тем более что даже такое украинское государство может стать неплохим партнером для состоявшихся государств. И запрос на такое партнерство есть везде», — констатировал Серенко.

Евразийский союз — это единственный серьезный интеграционный проект, который Россия достаточно упорно продвигает, и если окажется, что Евразийскому союзу возможна альтернатива, она лишится последней идеологической монополии, заключил собеседник издания.

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