«Украина — это Европа. И мы — европейцы. Мы — центр и сердце Европы. По географии, духу, ценностям и устремлениям», — написал Зеленский.
По его словам, украинцы доказали это на Майдане и доказывают ежедневно, «меняя государство, строя независимость и будущее и защищая восточную границу Европы».
Зеленский выразил уверенность, что Украина «обязательно будет» в Евросоюзе.
В третью субботу мая отмечается День Европы на Украине. Праздник был учрежден указом президента Леонида Кучмы в 2003 году.
Ранее украинский президент назвал приобретение членства Украины в ЕС и НАТО стратегической целью государства.
В 2017 году Украина подписала Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Сейчас она находится на первом этапе вступления в ЕС.