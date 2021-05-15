Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже сейчас Европа, а в будущем она непременно войдет в Евросоюз. Об этом он написал в Twitter 15 мая

«Украина — это Европа. И мы — европейцы. Мы — центр и сердце Европы. По географии, духу, ценностям и устремлениям», — написал Зеленский.

ЕС ставит Зеленского в трудное положение из-за Донбасса и НАТО © president.gov.ua / president.gov.ua / Перейти в фотобанк

Зеленский выразил уверенность, что Украина «обязательно будет» в Евросоюзе.

В третью субботу мая отмечается День Европы на Украине. Праздник был учрежден указом президента Леонида Кучмы в 2003 году.

Ранее украинский президент назвал приобретение членства Украины в ЕС и НАТО стратегической целью государства.

В 2017 году Украина подписала Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Сейчас она находится на первом этапе вступления в ЕС.