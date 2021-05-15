«Украина — это Европа. И мы — европейцы. Мы — центр и сердце Европы. По географии, духу, ценностям и устремлениям», — написал Зеленский.

ЕС ставит Зеленского в трудное положение из-за Донбасса и НАТО
ЕС ставит Зеленского в трудное положение из-за Донбасса и НАТО
© president.gov.ua / Перейти в фотобанк
По его словам, украинцы доказали это на Майдане и доказывают ежедневно, «меняя государство, строя независимость и будущее и защищая восточную границу Европы».

Зеленский выразил уверенность, что Украина «обязательно будет» в Евросоюзе.

В третью субботу мая отмечается День Европы на Украине. Праздник был учрежден указом президента Леонида Кучмы в 2003 году.

Ранее украинский президент назвал приобретение членства Украины в ЕС и НАТО стратегической целью государства.

В 2017 году Украина подписала Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Сейчас она находится на первом этапе вступления в ЕС.