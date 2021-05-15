Несмотря на напряженные отношения, Москва готова поддержать намерение Киева начать диалог. Об этом заявил 15 мая в комментарии RT депутат Госдумы Руслан Бальбек

«Ответ Кремля будет жестким»: Климкина встревожило заявление Путина об Украине © МИД Украины Павел Климкин выразил обеспокоенность из-за слов президента РФ Владимира Путина о том, что Украину превращают в анти-Россию, площадку, с которой приходят новости, требующие особого внимания России. Климкин заявил, что ответ Кремля «будет асимметричным и очень жестким».

По словам Бальбека, Климкин выступил как «мощный аналитик».

«Сегодня украинская власть занимает откровенно враждебную позицию по отношению к России, а любое инакомыслие подавляет репрессиями и запугиваниями. Что же нам теперь, партнерами их называть?» — указал депутат Госдумы.

Он добавил, что Москве и Киеву есть о чем поговорить, и в этом разговоре можно было бы убрать те проблемы, которые не решаются уже семь лет.