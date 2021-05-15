Властям Украины необходимо прекратить политический террор против оппозиции и провокационные заявления. Такой призыв опубликован 15 мая на сайте партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»

«Заявления и действия ее представителей выходят все дальше за рамки норм Конституции, принципов демократии и здравого смысла. Так, в эфире одного из украинских политических ток-шоу секретарь СНБО Алексей Данилов допустил, что в случае осуждения Виктора Медведчука его могут обменять на украинцев, заключенных в российских тюрьмах… Уже первые слушания по так называемому «делу Медведчука» показали полное отсутствие доказательств и сфабрикованный характер обвинений», — говорится на сайте ОПЗЖ.

Суд над Медведчуком: «Я ваш приговор» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В «Оппозиционной платформе – За жизнь» призвали власти прекратить расправы над оппозиционерами и не превращать их в «заложников курса на продолжение противостояния».

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Киев может рассмотреть возможность обмена главы «Оппозиционной платформы — за жизнь» Виктора Медведчука на украинцев, отбывающих наказание в России, в случае вынесения лидеру ОПЗЖ обвинительного приговора.