Делегация Совета по внешней политике при Конгрессе США посетила позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил Украины в Facebook 14 мая

«Украина или смерть»: военный атташе США посетила позиции Киева в Донбассе © Минобороны Украины

Делегация из США посетила Мариупольский отряд морской охраны Украины, а при выходе в море «убедилась в присутствии военных катеров России в акватории Азовского моря». Также представители США побывали на КПП «Гнутово».

«Побывав возле линии соприкосновения, иностранные делегаты воочию увидели последствия "русского мира" на Приазовье, оценили ситуацию на фронте и убедились в присутствии российских войск на востоке Украины», — заявили в пресс-центре ООС.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Резкое ухудшение ситуации в зоне вооруженного конфликта в Донбассе наблюдается с конца марта 2021 года.

Стороны отмечают усиление обстрелов и концентрацию военной техники на линии соприкосновения. В связи с этим Украина обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в регионе, так как считает ее ответственной за конфликт. Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

В Вашингтоне выражали обеспокоенность из-за «эскалации российской агрессии» у границ Украины. В России отметили, что на своей территории у страны есть возможность передвигать войска на свое усмотрение.