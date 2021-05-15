Если Медведчуку вынесут обвинительный приговор, власти могут обменять политика на осужденных в России украинцев, заявил Данилов.
«Решение об обмене принимает президент Украины. Я думаю, если будет такая возможность, мы с удовольствием это сделаем», — сказал он.
В начале недели в доме и офисах главы ОПЗЖ Виктора Медведчука прошли обыски. Ему инкриминируют госизмену и хищение национальных ресурсов в Крыму. Суд отправил политика под домашний арест на два месяца, обязал носить электронный браслет и сдать загранпаспорт. Сам депутат заявил, что его преследование носит политические мотивы.
Президент России Владимир Путин отметил, что на Украине проводится зачистка политического поля и принимаются политические и избирательные решения против тех, кто выступает за мир в Донбассе и добрососедство с Москвой.