Киев может обменять главу «Оппозиционной платформы – за жизнь» Виктора Медведчука на украинцев, отбывающих наказание в России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» 14 мая

Пушков пояснил, чем вызван арест Медведчука © РИА Новости, Илья Питалев

«Решение об обмене принимает президент Украины. Я думаю, если будет такая возможность, мы с удовольствием это сделаем», — сказал он.

В начале недели в доме и офисах главы ОПЗЖ Виктора Медведчука прошли обыски. Ему инкриминируют госизмену и хищение национальных ресурсов в Крыму. Суд отправил политика под домашний арест на два месяца, обязал носить электронный браслет и сдать загранпаспорт. Сам депутат заявил, что его преследование носит политические мотивы.

Президент России Владимир Путин отметил, что на Украине проводится зачистка политического поля и принимаются политические и избирательные решения против тех, кто выступает за мир в Донбассе и добрососедство с Москвой.