Вопрос получения Украиной ПДЧ (План действий по членству) будет на повестке саммита НАТО в июне. Об этом 15 мая заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на онлайн-дискуссии Киевского форума по поводу Дня Европы на Украине

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«Наша позиция заключается в том, что данное обещание закреплено, и на следующем саммите оно будет подтверждено, и заявление этого саммита проложит дорогу к ПДЧ (План действий относительно членства в НАТО)», — заявила Стефанишина.

По ее словам, для Украины некритично, если на саммите не будет присутствовать президент Владимир Зеленский. Она выразила надежду, что следующий саммит будет посвящен не дискуссиям, а принятию решений, и это обязательно создаст платформу, на которой будет присутствовать президент Украины.

Стефанишина добавила, что на Украине большинство политических элит поддерживают членство в НАТО, и администрация США также высказывается в поддержку этой инициативы.

Саммит НАТО планируют провести 14 июня на уровне глав государств и правительств стран — членов Альянса.