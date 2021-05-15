По словам вице-премьер-министра, Украина настаивает на выполнении обещания о предоставлении в будущем членства в НАТО, данного ей 13 лет назад на Бухарестском саммите стран альянса.
«Наша позиция заключается в том, что данное обещание закреплено, и на следующем саммите оно будет подтверждено, и заявление этого саммита проложит дорогу к ПДЧ (План действий относительно членства в НАТО)», — заявила Стефанишина.
По ее словам, для Украины некритично, если на саммите не будет присутствовать президент Владимир Зеленский. Она выразила надежду, что следующий саммит будет посвящен не дискуссиям, а принятию решений, и это обязательно создаст платформу, на которой будет присутствовать президент Украины.
Стефанишина добавила, что на Украине большинство политических элит поддерживают членство в НАТО, и администрация США также высказывается в поддержку этой инициативы.
Саммит НАТО планируют провести 14 июня на уровне глав государств и правительств стран — членов Альянса.