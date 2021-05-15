На снимке дочь Галкина и Пугачевой в розовом плаще и спортивном козырьке, как у теннисисток. Она позирует на фоне растений, улыбаясь и держа руки в карманах.
«Девочка в розовом», — подписал снимок Галкин.
«Красавица и умница», «Зефирка», «Девочки такие девочки», «Вы очень хорошо одеваете детей», — восхитились комментаторы.
Однако в соцсети разгорелись споры из-за поисков сходства Лизы с матерью Аллой Пугачевой. «Мамина дочка», «Не придумывайте то, чего нет», «Алкиного нет ничего», «Ну и…?», «Жучка, не тявкай», — устроили перепалку пользователи Instagram.
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Двойняшки Лиза и Гарри Галкины родились 18 сентября 2013 года. Дети появились на свет благодаря суррогатной матери.