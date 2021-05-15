Российский юморист Максим Галкин опубликовал в Instagram 14 мая снимок дочери Лизы, вызвавший споры в соцсети

Галкин бросил Пугачеву одну в праздник © Максим Галкин/Instagram

«Девочка в розовом», — подписал снимок Галкин.

«Красавица и умница», «Зефирка», «Девочки такие девочки», «Вы очень хорошо одеваете детей», — восхитились комментаторы.

Однако в соцсети разгорелись споры из-за поисков сходства Лизы с матерью Аллой Пугачевой. «Мамина дочка», «Не придумывайте то, чего нет», «Алкиного нет ничего», «Ну и…?», «Жучка, не тявкай», — устроили перепалку пользователи Instagram.

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Двойняшки Лиза и Гарри Галкины родились 18 сентября 2013 года. Дети появились на свет благодаря суррогатной матери.