Президент Украины Владимир Зеленский намерен подписать указ о создании на Украине кибервойск. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» 14 мая

«Сердечный приступ». Зеленский объявил о санкциях против иностранных криминальных авторитетов © president.gov.ua

«Сегодня в тайном режиме мы рассматривали вопрос создания кибервойск в нашей стране. Могу сказать, что это решение поддержано всеми 21 членами единогласно, присутствовавшими на заседании. Я думаю, что в ближайшее время будет указ президента про это», — заявил секретарь СНБО.

По словам Данилова, также на заседании обсуждался вопрос биологической безопасности страны — в частности, в связи с пандемией коронавируса. Он добавил, что члены СНБО приняли «фундаментальное решение относительно лекарств и вакцин», но не уточнил, какое именно.

Ранее, в 2018 году, о необходимости создания кибервойск на Украине заявлял тогдашний глава СНБО Александр Турчинов.

По итогам заседания СНБО 14 мая были введены персональные санкции против 557 «воров в законе» и 111 иностранных криминальных авторитетов. Также было принято решение провести аудит земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице и установить проживающих там лиц.