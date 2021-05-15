В Верховную Раду поступило представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова. Об этом в Facebook 14 мая заявила пресс-секретарь спикера Рады Дмитрия Разумкова Ольга Туний

«Официально сообщаю, что в Верховную Раду Украины поступило представление премьер-министра Украины об отставке министра здравоохранения Максима Степанова», — написала пресс-секретарь.

В свою очередь сам глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24» сказал, что не подавал заявления об отставке.

Максим Степанов в 2017-2019 годах был губернатором Одесской области. На пост главы Минздрава он был назначен в марте 2020 года, вскоре после начала пандемии коронавируса. Степанова критикуют за провал вакцинацинной кампании на Украине. В качестве возможного преемника называют главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

Кроме того, по данным источников Страны.ua, отправить в отставку Степанова хотят президент Владимир Зеленский и глава Офиса Андрей Ермак, чтобы ввести в Кабмин «своих людей».

Также 14 мая стало известно об уходе в отставку по собственному желанию министра экономики Украины Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия. Замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук анонсировала кадровые перестановки в правительстве на следующей неделе.