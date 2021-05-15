За последние сутки, 14 мая, Минздрав Украины зафиксировал 6796 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в Facebook 15 мая

Больше 2,1 млн украинцев подхватили коронавирус © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк по данным Минздрава, с коронавирусом было госпитализировано 2197 человек. Выздоровели 17 202 пациента, скончались 322.

Наибольшее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Киеве (544), Харьковской (630), Днепропетровской (518), Донецкой (480) и

Львовской (432) областях.

За прошедшие сутки провели 76 496 тестов на наличие коронавируса.

Всего за время пандемии коронавируса на Украине заболели 2 150 244 человека. Выздоровели 1 849 803 человека, 47 942 скончались.

Ранее Степанов сообщил, что на Украине началась четвертая волна коронавируса. При этом третья волна, по его словам, унесла больше всего жизней.

На Украине введен адаптивный карантин до 30 июня, однако правительство планирует его продление до августа.