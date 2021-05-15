«"Европейская солидарность" требует от Владимира Зеленского немедленно выселиться из государственной резиденции на 4 тысячи квадратных метров, жить как (герой сериала "Слуга народа" — ред.) Голобородько, а дачу в Конча-Заспе, как он когда-то и обещал, передать детям — только не своим», — говорится в заявлении на сайте партии Порошенко.
В «Евросолидарности» отметили, что квартира Зеленских находится недалеко от Офиса президента. Кроме того, в заявлении упоминается дом семьи Зеленских в Италии площадью 413 квадратных метров, и семь квартир, в том числе в Лондоне и Ялте.
Также в партии Порошенко поддержали решение СНБО «разобраться, кто и на каких основаниях — законно или незаконно, морально или аморально — проживает в Конча-Заспе».
Ранее, по итогам заседания СНБО, Владимир Зеленский поручил провести аудит домов и земельных участков в заповедных зонах Киевской области, в том числе в элитных поселках Конча-Заспа и Пуща-Водица. По его словам, в них живут чиновники и министры времен Януковича и Порошенко.