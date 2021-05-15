В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовали от президента Украины Владимира Зеленского выехать из правительственной резиденции, а дачу в Конча-Заспе передать украинским детям. Об этом сообщается на сайте «ЕС»

«"Европейская солидарность" требует от Владимира Зеленского немедленно выселиться из государственной резиденции на 4 тысячи квадратных метров, жить как (герой сериала "Слуга народа" — ред.) Голобородько, а дачу в Конча-Заспе, как он когда-то и обещал, передать детям — только не своим», — говорится в заявлении на сайте партии Порошенко.

Война за квартиру Зеленских. Зачем Украине на самом деле Крым © РИА Новости, Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк

Также в партии Порошенко поддержали решение СНБО «разобраться, кто и на каких основаниях — законно или незаконно, морально или аморально — проживает в Конча-Заспе».

Ранее, по итогам заседания СНБО, Владимир Зеленский поручил провести аудит домов и земельных участков в заповедных зонах Киевской области, в том числе в элитных поселках Конча-Заспа и Пуща-Водица. По его словам, в них живут чиновники и министры времен Януковича и Порошенко.