Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил обеспокоенность из-за слов президента РФ Владимира Путина о том, что Украину превращают в анти-Россию. Об этом он написал в Facebook 14 мая

Путин: Украину превращают в антипод России © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

«Путин говорит о нас как постоянном источнике проблем для России и ее антиподе. Именно такой лексики он еще не применял. Ответ Кремля будет асимметричным и очень жестким», — написал экс-глава МИД Украины.

Ранее Владимир Путин заявил, что Украина превращается в антипод России, анти-Россию. По его словам, из нее делают площадку, с территории которой, судя по всему, будут постоянно приходить новости, «требующие особого внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации».