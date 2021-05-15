По словам Данилова, высказывание Путина «не стоит недооценивать», поскольку это не «очередная находка спичрайтеров».
«Путин говорит о нас как постоянном источнике проблем для России и ее антиподе. Именно такой лексики он еще не применял. Ответ Кремля будет асимметричным и очень жестким», — написал экс-глава МИД Украины.
Ранее Владимир Путин заявил, что Украина превращается в антипод России, анти-Россию. По его словам, из нее делают площадку, с территории которой, судя по всему, будут постоянно приходить новости, «требующие особого внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации».