Офис генпрокурора Украины оспорит решение Печерского районного суда Киева, по которому главе партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктору Медведчуку назначен домашний арест. Об этом генпрокурор Ирина Венедиктова заявила в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» 14 мая

Весьма показательный процесс. Как судили Медведчука © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Я как генпрокурор просила арест и залог, потому что так предусмотрено законом. Нравится мне, что я не получила то, чего просила? Я думаю, что это очевидно. Если прокурор с чем-то пришел, то он уверен в том, что он просит, поэтому я ознакомлюсь с решением суда, чтобы мы понимали мотивацию (домашнего ареста. — Ред.)», — сказала Венедиктова.

Она добавила, что ликвидация компании, которая фигурирует в деле о разработке месторождений в Черном море, не повлияет на ход расследования, поскольку в данном деле недостаточно фактов.

В начале недели в доме и офисах сопредседателя ОПЗЖ Виктора Медведчука прошли обыски. Ему инкриминируют госизмену и хищение национальных ресурсов в Крыму. Суд отправил политика под домашний арест на два месяца, обязал носить электронный браслет и сдать загранпаспорт. Сам депутат заявил, что его преследование носит политические мотивы.