По словам секретаря СНБО, заседание может состояться через две недели, 28 мая, если Владимир Зеленский утвердит его повестку.
«Вопрос касается тех областей, где мы были вместе с президентом — Херсонская, Одесская, Николаевская область. Сейчас рабочая группа Совета нацбезопасности и обороны непосредственно находится на территории этих областей. Они готовят это заседание», — сказал Данилов.
Также Данилов заявил, что Россия отвела не все войска от границ, а в Крыму «продолжаются накопления определенных видов войск». По его словам, в Киеве получают информацию от служб разведки и партнеров и «четко понимают планы Российской Федерации».
Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза отметил, что Россия будет должным образом реагировать на угрозы у своих границ.