Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» 14 мая заявил, что на следующем заседании СНБО планируется рассмотреть вопросы безопасности в областях Украины на границе с Россией

Украина в любой момент ожидает обострения на границе с РФ © Facebook, Операція об'єднаних сил Владимир Зеленский утвердит его повестку.

«Вопрос касается тех областей, где мы были вместе с президентом — Херсонская, Одесская, Николаевская область. Сейчас рабочая группа Совета нацбезопасности и обороны непосредственно находится на территории этих областей. Они готовят это заседание», — сказал Данилов.

Также Данилов заявил, что Россия отвела не все войска от границ, а в Крыму «продолжаются накопления определенных видов войск». По его словам, в Киеве получают информацию от служб разведки и партнеров и «четко понимают планы Российской Федерации».

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза отметил, что Россия будет должным образом реагировать на угрозы у своих границ.