Украина в Казахстане очень активно продвигает тему голода 1932-33 годов, и эта трагическая история со стороны части национал-патриотов тоже объявляется геноцидом. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин Андрей Серенко сообщил, что Украина в рамках своей новой восточной политики, которая ставит своей целью заменить евразийскую повестку России, развернула в странах Средней Азии серьезную дипломатическую и бизнесовую активность.

Эксперт отметил, что в этом отношении действительно ведется системная работа украинского посольства, которое созывает семинары, периодически устраивает посиделки для писателей, пишущих о том, как «злые русские уморили чуть ли не три миллиона казахов».

«Вообще украинцы пытаются экспортировать эту «геноцидную» тему в Казахстан еще с 2009 года, когда Киев предлагал Астане взаимное признание «голодоморов». Но тогда казахи побоялись и признали, что это очевидная глупость, которая не отвечает их национальным интересам. Они не захотели портить отношения с Россией по украинскому сценарию. При всех завихрениях в Казахстане трезвомыслящих людей, оценивающих последствия такой переориентации, достаточно много. И ничего из этого не получилось», — напомнил Грозин.

При президентстве Касыма-Жомарта Токаева эта тема становится более трендовой, но она больше используется казахстанскими властями для отвлечения внимания общества от актуальных проблем и для контроля за националистическими настроениями, заключил собеседник издания.

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