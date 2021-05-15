У Казахстана остается заинтересованность в экономическом сотрудничестве с Киевом, поскольку некоторые элементы транспортной и промышленной инфраструктуры республики создавались еще в советское время. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: Казахстанская власть понимает, что украинский сценарий может ее уничтожить © РИА Новости, Александр Натрускин Андрей Серенко сообщил, что Украина в рамках своей новой восточной политики, которая ставит своей целью заменить евразийскую повестку России, развернула в странах Средней Азии серьезную дипломатическую и бизнесовую активность.

Эксперт пояснил, что эти элементы инфраструктуры республики создавались еще в советское время исходя из партнерства с предприятиями, которые тогда находились на территории Украинской ССР и потому что та или иная продукция закупалась у Киева в первые годы независимости.

«При Кучме были особенно активные попытки выведения украинской продукции высокого передала на рынки Центральной Азии, Южного Кавказа и более дальних регионов. Не всегда они были удачными, но что-то получалось. В той же Туркмении был опыт создания больших предприятий в области переработки нефтегазового сырья», — привел пример Грозин.

Но это не было прорывом даже для центральноазиатских государств, которые тогда налаживали партнерство с украинским бизнесом. Это было просто одно из направлений, как в случае с подсанкционным Ираном, уточнил специалист.

Объемы торговли республик с Ираном и Украиной вполне сопоставимы, притом что Иран находится под санкциями, а Украина сама себя гробит и затрудняет возможности для экономического сотрудничества, заключил собеседник издания.

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