Российские власти должны дискредитировать украинское руководство из-за ареста лидера партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, рассказал в интервью Украина.ру член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько

Нельзя преследовать людей по политическим мотивам. Это не отвечает нормам европейской демократии и свободе слова, а Украина уже неоднократно эти нормы нарушила, поэтому реакция РФ должна быть незамедлительной, заявил политолог.

«Даже если это движение является условно пророссийским, то России все равно стоит предпринять усилия по дискредитации украинского руководства. Мы все равно должны выразить свое отношение к этому явлению как к явлению отрицательному», — сказал Безпалько.

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«В Украине больше нет государственной машины»: что пишут в соцсетях о деле Медведчука © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в России.

В среду Медведчук с адвокатами прибыл в Офис генпрокурора Украины для ознакомления с подозрением. Визит длился 2,5 часа. Накануне суд отказал прокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде ареста и отправил лидера партии под круглосуточный домашний арест.

В партии считают, что суд над ее лидером является организованной властью травлей, которая свидетельствует о скатывании Украины к диктатуре и беззаконию.