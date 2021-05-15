Еще было бы хорошо, если бы на Украине приняли закон о выведенном капитале для того, чтобы прекратить отток средств в офшорные зоны и таким образом стимулировать наполнение этими средствами отечественной банковской и финансовой системы, полагает эксперт.
«Во-первых, (нужно — ред.) привести в порядок налоговую систему Украины, во-вторых навести порядок на украинской таможне, где, по разным данным, каждый месяц оседает от 5 миллиардов гривен и более неуплаченных налогов, которые идут кому-то в карман», — сказала Кушнир.
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Ранее Украина оказалась на 126-й строчке среди 180 стран мира по индексу восприятия коррупции, однако всё равно осталась на первом месте по коррупции в Европе, сообщает Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International*.
* Организация признана иностранным агентом Минюстом РФ.