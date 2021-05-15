Чтобы перебороть коррупцию, Кабмину Украины необходимо усовершенствовать налоговую систему и навести порядок на таможне, деньги из которой часто идут в карман чиновников, рассказала в интервью Украина.ру украинский политический эксперт Светлана Кушнир

«Процесс небыстрый»: глава Минфина Украины рассказал, как побороть коррупцию на таможне © РИА Новости, Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанк

«Во-первых, (нужно — ред.) привести в порядок налоговую систему Украины, во-вторых навести порядок на украинской таможне, где, по разным данным, каждый месяц оседает от 5 миллиардов гривен и более неуплаченных налогов, которые идут кому-то в карман», — сказала Кушнир.

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Ранее Украина оказалась на 126-й строчке среди 180 стран мира по индексу восприятия коррупции, однако всё равно осталась на первом месте по коррупции в Европе, сообщает Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International*.

* Организация признана иностранным агентом Минюстом РФ.