Украинское государство является олигархически-бюрократическим. Его экономика и политическая система вся олигархизована, поэтому без олигархов выжить оно не сможет, заявил эксперт.
«Если завтра из-под нас вытянут олигархов, мы просто рухнем», — сказал Рудяков.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать закон об олигархах, которые «на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы».
В законопроекте должны будут перечисляться около семи параметров — человек, подпадающий под три из них, уже будет считаться олигархом.
Так, очевидно, что под действие этого закона подпадут украинские бизнесмены, входящие в топ-10 богатейших людей страны по версии Forbes Украина.