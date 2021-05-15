Если на Украине не будет олигархов, страна сразу развалится, рассказал в интервью Украина.ру директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

Украинское государство является олигархически-бюрократическим. Его экономика и политическая система вся олигархизована, поэтому без олигархов выжить оно не сможет, заявил эксперт.

«Если завтра из-под нас вытянут олигархов, мы просто рухнем», — сказал Рудяков.

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Баширов рассказал, может ли Украина сейчас избавиться от олигархов © Владимир Трефилов Владимир Зеленский поручил разработать закон об олигархах, которые «на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы».

В законопроекте должны будут перечисляться около семи параметров — человек, подпадающий под три из них, уже будет считаться олигархом.

Так, очевидно, что под действие этого закона подпадут украинские бизнесмены, входящие в топ-10 богатейших людей страны по версии Forbes Украина.