Главный вопрос заключается в том, насколько этот список взбудоражит общественное мнение. А оно на Украине в основном формируется и проплачивается как раз теми людьми, которые должны попасть в этот список, полагает эксперт.
«Список уже готов, рано или поздно мы его увидим», — сказал Рудяков.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать закон об олигархах, которые «на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы».
В законопроекте должны будут перечисляться около семи параметров — человек, подпадающий под три из них, уже будет считаться олигархом.
Так, очевидно, что под действие этого закона подпадут украинские бизнесмены, входящие в топ-10 богатейших людей страны по версии Forbes Украина.