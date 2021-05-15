Список 13 олигархов, подпадающих под закон о деолигархизации, уже готов, рассказал в интервью Украина.ру директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

Главный вопрос заключается в том, насколько этот список взбудоражит общественное мнение. А оно на Украине в основном формируется и проплачивается как раз теми людьми, которые должны попасть в этот список, полагает эксперт.

«Список уже готов, рано или поздно мы его увидим», — сказал Рудяков.

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Золотарев рассказал, кому мешают украинские олигархи © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Владимир Зеленский поручил разработать закон об олигархах, которые «на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы».

В законопроекте должны будут перечисляться около семи параметров — человек, подпадающий под три из них, уже будет считаться олигархом.

Так, очевидно, что под действие этого закона подпадут украинские бизнесмены, входящие в топ-10 богатейших людей страны по версии Forbes Украина.