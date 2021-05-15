Украинская диаспора в Центральной Азии минимальна. Исключение составляет Казахстан, но и здесь все достаточно плохо. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: Казахстанская власть понимает, что украинский сценарий может ее уничтожить © РИА Новости, Александр Натрускин Андрей Серенко сообщил, что Украина в рамках своей новой восточной политики, которая ставит своей целью заменить евразийскую повестку России, развернула в странах Средней Азии серьезную дипломатическую и бизнесовую активность.

Эксперт отметил, что по последней советской переписи населения от 1989 года, на территории Казахской ССР фиксировалось около миллиона украинцев, а уже по первой переписи в истории независимого Казахстана от 1999 года, численность этнических украинцев фиксировалась на уровне чуть больше полумиллиона. То есть снижение почти вдвое.

«Понятно, что в 90-е годы из Казахстана бежали все, кто только мог. С 93 по 95 год из республики уезжали сотни тысяч русских, украинцев и немцев. Европейское население сократилось значительно, и украинцы не представляют из себя какого-то феномена. Но по данным последней переписи в Казахстане от 2009 года, итоги которой полностью не признаны, украинцев было уже немногим больше 300 тысяч на весь Казахстан. И если отталкиваться от этой динамики последнего десятилетия, то сейчас их не больше четверти миллиона. То есть количество украинцев за годы суверенитета сократилось с миллиона до 250 тысяч», — указал Грозин.

Поэтому украинской пропаганде особенно работать не с кем, тем более что среди этих украинцев не так много «упоротых», что было видно по дискуссиям в соцсетях от 2014-2015 года, когда украинская пропаганда пыталась активно действовать в Казанете и Кирнете, добавил специалист.

Что же касается Таджикистана, Узбекистана и Туркмении, то они были в стороне от интересов этих идеологически зараженных товарищей, потому что там вообще европейского населения мало, заключил собеседник издания.

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