Ранее известный украинский политэмигрант Алексей Журавко обратился с открытым письмом к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой обратить внимание на прошедший в центре Киева марш с символикой дивизии СС «Галичина» и подумать о том, чтобы отозвать израильского посла с Украины.
К сожалению, в последнее время во многих странах осуществляются попытки переписать исторические события Второй мировой войны и роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, по улицам европейских городов открыто маршируют бывшие эсэсовцы и их приспешники, их именами называют улицы и стадионы, сетует эксперт.
«На мой взгляд, Израиль излишне мягко относится к героизации нацизма и высказываниям политиков и общественных деятелей в разных странах бывшего СССР и Восточной Европы. Трагедия Холокоста не может быть забыта. Об этом израильтянам и гостям Израиля напоминают ужасающие документы музея «Яд ва-Шем», — указал Цинкер.
Терпение у израильского руководства имеет свои пределы, и его реакция будет более действенной и конкретной, вплоть до объявления этих «горе-патриотов» персонами нон грата, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.