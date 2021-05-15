Послы Израиля отслеживают ситуацию в странах Восточной Европы и бывшего СССР, в стране аккумулируется информация обо всех случаях героизации нацизма, действиях и выступлениях политиков и общественных деятелей. Об этом рассказал директор Института Восточной Европы и СНГ (Израиль) Александр Цинкер в интервью изданию Украина.ру

Александр Цинкер: кто он © Facebook, Александр Цинкер Алексей Журавко обратился с открытым письмом к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой обратить внимание на прошедший в центре Киева марш с символикой дивизии СС «Галичина» и подумать о том, чтобы отозвать израильского посла с Украины.

К сожалению, в последнее время во многих странах осуществляются попытки переписать исторические события Второй мировой войны и роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, по улицам европейских городов открыто маршируют бывшие эсэсовцы и их приспешники, их именами называют улицы и стадионы, сетует эксперт.

«На мой взгляд, Израиль излишне мягко относится к героизации нацизма и высказываниям политиков и общественных деятелей в разных странах бывшего СССР и Восточной Европы. Трагедия Холокоста не может быть забыта. Об этом израильтянам и гостям Израиля напоминают ужасающие документы музея «Яд ва-Шем», — указал Цинкер.

Терпение у израильского руководства имеет свои пределы, и его реакция будет более действенной и конкретной, вплоть до объявления этих «горе-патриотов» персонами нон грата, заключил собеседник издания.

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