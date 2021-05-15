Вместо того чтобы задавать вопросы о трагедии, представители стран Запада выдвинули в адрес России бездоказательные обвинения, рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-депутат Одесского облсовета, лидер коммунистического движения «Боротьба» Алексей Албу

Однако РФ никак не замешана в преступлениях, произошедших в Одессе семь лет назад, так как не россияне убивали людей в Доме профсоюзов в Одессе, а украинские неонацисты, заявил экс-депутат.

«Реакция была достаточно странной. Вместо вопросов по существу, вместо озвучивания каких-то фактов, с которыми они не согласны, мы услышали голословные обвинения в адрес России», — сказал Албу.

2 мая, Одесса: массово запускают чёрные шары и поют «Вставай, страна огромная!» © кадр из видео Украина.ру

Весной этого года Россия провела в Совбезе ООН неформальное заседание по «формуле Аррии», в котором центральное внимание уделялось трагедии, произошедшей в Одессе 2 мая 2014 года.

В ходе мероприятия по видеоконференции выступили экс-депутат Одесского облсовета, лидер коммунистического движения «Боротьба» Алексей Албу, выживший в аде Дома профсоюзов в тот день, и бывший замначальника одесской милиции Дмитрий Фучеджи.