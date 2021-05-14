Ранее, 12 мая азербайджанские Вооруженные силы попытались провести работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области. Ведомство не привело подробностей о процессе. Ереван счел этот инцидент спланированной провокацией. В ведомстве заявили, что азербайджанские войска перешли государственную границу. Армения направила в ОДКБ официальное обращение по ситуации в Сюникской области, срок его рассмотрения — три дня.
По его словам, вчера стороны достигли договоренности о том, что азербайджанские военные покинут территорию Армении, причем во время телефонного разговора с Путиным «подходы сторон к проблеме были по существу идентичными».
Лидер Армении уточнил, что он не обратился к Путину за помощью вчера именно потому, что накануне на самом высоком уровне было констатировано, что сегодня войска должны были быть выведены.
При этом Баку выполнил соглашение лишь частично — «есть территории, которые азербайджанцы покинули», заявил Пашинян.
«Поскольку договоренность не выполнена полностью, сегодня я обратился к президенту России в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года и Договором об армяно-российской группировке войск для предоставления Армении в том числе военной помощи», — цитирует и.о. армянского премьера Sputnik Армения.
В разговоре с Пашиняном Владимир Путин подчеркивал, что для урегулирования ситуации необходимо выполнять положения трехсторонних договоренностей и другие документы, в том числе о прекращении огня.