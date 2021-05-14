И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи из-за ситуации в Сюникской области, приграничной с Азербайджаном. Об этом он сообщил 14 мая во время внеочередного заседания парламента

Украина готовит свой Карабах. Зачем Зеленский повышает боеготовность армии © Facebook, Операція об'єднаних сил

По его словам, вчера стороны достигли договоренности о том, что азербайджанские военные покинут территорию Армении, причем во время телефонного разговора с Путиным «подходы сторон к проблеме были по существу идентичными».

Лидер Армении уточнил, что он не обратился к Путину за помощью вчера именно потому, что накануне на самом высоком уровне было констатировано, что сегодня войска должны были быть выведены.

При этом Баку выполнил соглашение лишь частично — «есть территории, которые азербайджанцы покинули», заявил Пашинян.

«Поскольку договоренность не выполнена полностью, сегодня я обратился к президенту России в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года и Договором об армяно-российской группировке войск для предоставления Армении в том числе военной помощи», — цитирует и.о. армянского премьера Sputnik Армения.

В разговоре с Пашиняном Владимир Путин подчеркивал, что для урегулирования ситуации необходимо выполнять положения трехсторонних договоренностей и другие документы, в том числе о прекращении огня.