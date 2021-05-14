Деятельность президента Молдавии Майи Санду никак не оценивается в обществе, потому что у президента нет достаточно полномочий для осуществления активной деятельности. Об этом рассказал глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Тулянцев: Власть в Молдавии по-прежнему узурпирована «коллективным Плахотнюком» © Facebook, Игорь Тулянцев Майя Санду после очередного политического кризиса в республике подписала указ о роспуске парламента. Она добавила, что новые выборы позволят вывести страну из кризиса, а все государственные институты будут работать на благо граждан.

Исходя из этого непонятно, почему вокруг института президентства в Молдавии создают столько шума и пыли, отметил эксперт.

«У нас президент — это как английская королева. Полномочия президента достаточно ограничены. Президент может много заявлять, раздавать медали, организовывать званые ужины, много ездить по миру, встречаться со своими партнерами, но на этом его полномочия заканчиваются», — указал Тулянцев.

Президент имеет реальное влияние тогда, когда его или сотрудничающая с ним партия имеет большинство в парламенте, главном органе страны, поэтому ждать что-то от президента в данном случае нет смысла, заключил собеседник издания.

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