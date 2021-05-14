Молдавия так и не избавилась от влияния олигарха Влада Плахотнюка, потому что никто не собирался с ним бороться. Все только хотели оказаться на его месте. Об этом рассказал глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Тулянцев об итогах 2020 года: Молдавский народ с надеждой смотрит на Россию © Facebook, Игорь Тулянцев

Эксперт объяснил, что избавление от Плахотнюка стало возможным только благодаря России в лице Дмитрия Козака и внешнеполитическим партнерам Молдавии (США и Евросоюз), которые тогда выработали единую позицию в отношении Плахотнюка, потому что внутри страны никто не способен был отрастить Плахотнюка от власти.

«В этой связи со всей ответственностью заявляю вам следующее: в стране остался «коллективный Плахотнюк». Никто из людей Плахотнюка не был удален из системы власти, система не очищена. Поэтому сегодня со всей смелостью можно утверждать, что в стране правит «коллективный Плахотнюк»: те же судьи, те же прокуроры», — указал Тулянцев.

Для Плахотнюка не представляет никакого труда дергать за ниточки тех людей, которые остались в Молдавии после его отъезда, и именно для того, чтобы очистить систему, нужно провести досрочные парламентские выборы и сформировать новое правительство, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.