В феврале 2019 года Следственный департамент МВД России обвинил Плахотнюка в организации преступного сообщества, а также в контрабанде и незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере. По данным ведомства, в 2013-2014 годах группировка Плахотнюка вывела за пределы России более 37 миллиардов рублей. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство.
Эксперт объяснил, что избавление от Плахотнюка стало возможным только благодаря России в лице Дмитрия Козака и внешнеполитическим партнерам Молдавии (США и Евросоюз), которые тогда выработали единую позицию в отношении Плахотнюка, потому что внутри страны никто не способен был отрастить Плахотнюка от власти.
«В этой связи со всей ответственностью заявляю вам следующее: в стране остался «коллективный Плахотнюк». Никто из людей Плахотнюка не был удален из системы власти, система не очищена. Поэтому сегодня со всей смелостью можно утверждать, что в стране правит «коллективный Плахотнюк»: те же судьи, те же прокуроры», — указал Тулянцев.
Для Плахотнюка не представляет никакого труда дергать за ниточки тех людей, которые остались в Молдавии после его отъезда, и именно для того, чтобы очистить систему, нужно провести досрочные парламентские выборы и сформировать новое правительство, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.