Государства Центральной Азии в вопросе внешней политики настроены очень прагматично. Они понимают, что если разговоры не подкрепляются серьезными материальными стимулами, то эти разговоры бессмысленны. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин Андрей Серенко сообщил, что Украина в рамках своей новой восточной политики, которая ставит своей целью заменить евразийскую повестку России, развернула в странах Средней Азии серьезную дипломатическую и бизнесовую активность.

Эксперт пояснил, что за все 30 лет Америка предоставила грантов, кредитов и финансовой помощи на сумму всего лишь от 80 до 90 млрд долларов для пяти стран региона, хотя в доковидные времена одни трудовые мигранты из Узбекистана переводили на Родину из России за год сумму от 6 до 7 млрд долларов, не считая того, что они провозили налом.

«А если нет денег и все ограничивается разговорами, то на этом особых отношений не выстроишь. Поэтому Ташкент сейчас ходит в любимцах у всех, потому что там осталась последняя крупная неосвоенная экономическая кладовая. Там будет приватизация, там есть за что биться, там есть что прикупить. Но Ташкент, в отличие от своих соседей, действует по принципу «утром деньги — вечером стулья». И даже такие бедные государства, обделенные ресурсами, требуют денег от своих партнеров. А партнеры хотят обойтись малой кровью, одними разговорами», — указал Грозин.

Украина в этом смысле может быть только передатчиком каких-то предложений от «большого белого господина», но и «большому белому господину» тоже веры нет. Он слишком много обещал и слишком мало сделал, заключил собеседник издания.

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