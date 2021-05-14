Украина вводит санкции против целого ряда иностранцев, которые являются криминальными авторитетами. Об этом 14 мая сообщил президент Владимир Зеленский по итогам пятничного заседания СНБО

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Зеленский также отметил, что во время заседания обсуждался вопрос государственных земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице, которыми во времена предыдущего президента за очень символическую плату начал пользоваться ряд «непонятных лиц».

На прошлом заседании СНБО, которое состоялось 15 апреля, Совет утвердил вторую часть санкционного списка «контрабандистов», в которую попали 12 человек.