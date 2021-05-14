«Завершилось очередное заседание СНБО. Его результатами стали важные решения для страны и, вероятно, сердечные приступы для лиц, которые годами действовали против нее и народа. Итак: после принятия соответствующего закона применены персональные санкции против 557 воров в законе; санкции также "прилетели" 111 иностранцам, которые являются криминальными авторитетами», — сказал глава государства.
Зеленский также отметил, что во время заседания обсуждался вопрос государственных земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице, которыми во времена предыдущего президента за очень символическую плату начал пользоваться ряд «непонятных лиц».
На прошлом заседании СНБО, которое состоялось 15 апреля, Совет утвердил вторую часть санкционного списка «контрабандистов», в которую попали 12 человек.