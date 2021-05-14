Бывшему депутату Верховной Рады Семену Семенченко сообщили о подозрении в обстреле офиса телеканала «112 Украина» в 2019 году. Об этом 14 мая сообщается на сайте Службы безопасности Украины

Дело Семенченко: вооруженная группировка под носом у СБУ и контрабанда оружия из РФ © Facebook, Valentina Shevchenko

«По первоначальному замыслу организатора, исполнители теракта должны были приобрести автомобиль, заложить в него большой объем взрывчатки. Затем припарковать авто у здания телеканала и в определенное время взорвать. Затем для сокрытия исполнителей и организатора было принято решение совершить террористический акт — обстрел здания телеканала из противотанкового гранатомета», — говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что этот теракт был «использован представителями государства-агрессора в гибридной войне» против Украины.

При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора Украины Семенченко и двум исполнителям обстрела здания сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В ночь на 13 июля 2019 года неизвестные произвели выстрел из гранатомета по зданию телеканала «112. Украина». В результате происшествия никто не пострадал. Нацполиция квалифицировала это преступление как теракт.