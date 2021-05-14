По данным СБУ, Семенченко организовал обстрел во время избирательной кампании в Верховную Раду.
«По первоначальному замыслу организатора, исполнители теракта должны были приобрести автомобиль, заложить в него большой объем взрывчатки. Затем припарковать авто у здания телеканала и в определенное время взорвать. Затем для сокрытия исполнителей и организатора было принято решение совершить террористический акт — обстрел здания телеканала из противотанкового гранатомета», — говорится в сообщении.
В СБУ заявили, что этот теракт был «использован представителями государства-агрессора в гибридной войне» против Украины.
При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора Украины Семенченко и двум исполнителям обстрела здания сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
В ночь на 13 июля 2019 года неизвестные произвели выстрел из гранатомета по зданию телеканала «112. Украина». В результате происшествия никто не пострадал. Нацполиция квалифицировала это преступление как теракт.