Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала об отношении к своей предшественнице Марине Порошенко. Этот вопрос супруге нынешнего президента Владимира Зеленского задала ведущая программы «VIP с Натальей Мосейчук» 13 мая

«Мы (с Мариной Порошенко. — Ред.) не встречались. [Передачи дел] нет и не было. Я очень надеюсь, что будет. Я очень надеюсь, что мне удастся эту традицию начать. Потому что было трудно сначала. Ты не понимаешь, за что хвататься, с чего начинать, как это вообще все построено, какая структура», — сказала она.

Также первая леди ответила на вопрос, чем собирается заняться после того, как ее супруг покинет пост главы государства. Зеленская ответила, что, несмотря на загруженный график, она «старается удержаться в своей профессии»: продолжает работать в качестве сценариста для «Студии Квартал 95», некогда основанной ее мужем. Зеленская посетовала, что ее основная профессия требует ежедневной включенности, что сейчас просто невозможно.

К слову, в конце марта президент отразил в своей декларации, что его супруга в 2020 году получала более 80 тысяч гривен (214 тыс. руб.) в месяц, работая сценаристом «Квартала».

Поделилась первая леди и тем, как ее дети относятся к тому, что их отец президент. По словам Зеленской, 17-летняя дочь протестовала с самого начала, заявляя, что ей не нравится та жизнь, которую ей выбрали. А вот 8-летний сын «счастлив, ему нравится мужская компания».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЗЕЛЕНСКАЯ СРАВНИЛА ПРОДАЖУ СЕРИАЛА «ПАПИК» С «ЛИПЕЦКОЙ ФАБРИКОЙ ПОРОШЕНКО».

Сейчас Елене Зеленской 43 года, она окончила строительный факультет Криворожского национального университета с красным дипломом, но по специальности никогда не работала. С будущим мужем познакомилась еще в школе, Зеленский учился в параллельном классе. Брак пара заключила в 2003 году, через год у Зеленских родилась дочь, а в 2013-м — сын.