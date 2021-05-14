Одесский апелляционный суд оставил под домашним арестом украинского радикала Сергея Стерненко. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщило издание «Страна» со ссылкой на собственного корреспондента

Адвокаты Стерненко и он сам просили изменить ему меру пресечения и дать возможность жить в Киеве. Кроме того, нардеп «Голоса» Роман Лозинский обращался к суду с просьбой о взятии радикала на поруки.

Суд отказал во всех требованиях.

Рейтинг Стерненко и другие социологические диковины © Facebook/Сергій Стерненко / пресс-служба президента Украины

Ранее Приморский суд Одессы приговорил радикала Сергея Стерненко к семи годам лишения свободы. Его обвиняют в пытках и вымогательстве. Националиста признали виновным в похищении депутата. Радикала взяли под стражу в зале суда.