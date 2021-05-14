Адвокаты Стерненко и он сам просили изменить ему меру пресечения и дать возможность жить в Киеве. Кроме того, нардеп «Голоса» Роман Лозинский обращался к суду с просьбой о взятии радикала на поруки.
Суд отказал во всех требованиях.
Следующее заседание по делу Стерненко состоится 20 мая в 14:30. Сегодняшнее заседание уже третье, на котором рассматриваются жалобы на приговор националисту.
Ранее Приморский суд Одессы приговорил радикала Сергея Стерненко к семи годам лишения свободы. Его обвиняют в пытках и вымогательстве. Националиста признали виновным в похищении депутата. Радикала взяли под стражу в зале суда.