Сейчас власть в Казахстане прекрасно понимает, что украинский пример похоронит их политическую карьеру, экономические интересы и при неблагоприятном стечении обстоятельств похоронит их самих. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин Андрей Серенко сообщил, что Украина в рамках своей новой восточной политики, которая ставит своей целью заменить евразийскую повестку России, развернула в странах Средней Азии серьезную дипломатическую и бизнесовую активность.

Эти люди, в отличие от «донецких» и «днепропетровских», обладают ресурсами, чтобы приручить всех приручаемых и остановить всех неуправляемых националистов, тем более что этим казахстанская власть занимается почти 30 лет, пояснил эксперт.

«Да, там теоретически могут прийти к власти отмороженные нацики. Но сейчас это смотрится маловероятно. В отличие от Украины, там нет своего Билецкого и не было никогда. Все эти мамаи и маргуланы сейсембаевы хорошо контролируются и не обладают серьезными ресурсами. Другое дело, что на смену прикормленным 20 лет назад администрацией президента могут прийти «нацисты от сохи» или радикальные исламисты».

Специалист добавил, что эти два момента потенциально создают большую опасность для российских интересов в том числе, потому украинизация Казахстана, несмотря на хорошие отношения с Узбекистаном и военную базу в Таджикистане, отрежет Россию от Центральной Азии.

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