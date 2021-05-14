Кошовенко разместил на своей странице фотографию журналистов, стоявших у входа в здание Печерского районного суда Киева. Их мужчина обвел в кружок, а в подписи к снимку написал, что «недожурналисты помойки ватных недоканалов в Украине очень свободно себя чувствуют». Издание «Страна» сообщает, что в кадр попал их корреспондент.
Националист также пригрозил журналистам, что «придет время патриотов», и тогда журналистам придется прятаться «с глаз долой».
В настоящее время Кошовенко скрыл публикацию.
Брат-близнец Кошовенко Владимир на марше в честь СС «Галичина», который проходил 28 апреля в Киеве, использовал нацистское приветствие. За это ему грозит штраф, исправительные работы либо арест на 15 суток.