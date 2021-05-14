Брат-близнец «зиговавшего» в Киеве активиста «Мовного патруля» Руслан Кошовенко написал угрозы журналистам, которые накануне освещали суд по делу Виктора Медведчука. Соответствующий пост мужчина опубликовал на своей странице в Facebook 14 мая

Кошовенко разместил на своей странице фотографию журналистов, стоявших у входа в здание Печерского районного суда Киева. Их мужчина обвел в кружок, а в подписи к снимку написал, что «недожурналисты помойки ватных недоканалов в Украине очень свободно себя чувствуют». Издание «Страна» сообщает, что в кадр попал их корреспондент.

Во Львове 8 мая почтили память узников нацистского концлагеря и воинов дивизии СС «Галичина» © varianty.lviv.ua

В настоящее время Кошовенко скрыл публикацию.

Брат-близнец Кошовенко Владимир на марше в честь СС «Галичина», который проходил 28 апреля в Киеве, использовал нацистское приветствие. За это ему грозит штраф, исправительные работы либо арест на 15 суток.