В Казахстане как раз можно говорить о росте критических настроений в отношении Евромайдана, потому что власть, действуя в собственных интересах, на примере Украины показывает, что грозит стране, которая сходит с ума. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: Казахстанская власть понимает, что украинский сценарий может ее уничтожить © РИА Новости, Александр Натрускин Андрей Серенко сообщил, что Украина в рамках своей новой восточной политики, которая ставит своей целью заменить евразийскую повестку России, развернула в странах Средней Азии серьезную дипломатическую и бизнесовую активность.

По мере того, как Украина будет дальше разваливаться, она будет все менее популярной у центральноазиатов, и в обществе ее пример уже никого не вдохновляет, пояснил эксперт.

«Поэтому здесь какого-то достижения у Украины нет. А учитывая вышеозначенный спад в торговле и снижение параметров экономического сотрудничества, было бы затруднительно ожидать от Киева каких-то прорывов на центральноазиатском направлении. Другое дело, что Украина будет использоваться как инструмент западных сил, при помощи которого можно подгадить России», — считает Грозин.

Идеологические моменты, связанные с Украиной, используются Казахстаном в сугубо прикладных целях, деятельность ее посольства и информационных сил используются казахстанскими властями по принципу очень серьезной селекции, заключил собеседник издания.

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