Андрей Грозин: Казахстанская власть понимает, что украинский сценарий может ее уничтожить
Андрей Грозин: Казахстанская власть понимает, что украинский сценарий может ее уничтожить
© РИА Новости, Александр Натрускин
Ранее политолог Андрей Серенко сообщил, что Украина в рамках своей новой восточной политики, которая ставит своей целью заменить евразийскую повестку России, развернула в странах Средней Азии серьезную дипломатическую и бизнесовую активность.

По мере того, как Украина будет дальше разваливаться, она будет все менее популярной у центральноазиатов, и в обществе ее пример уже никого не вдохновляет, пояснил эксперт.

«Поэтому здесь какого-то достижения у Украины нет. А учитывая вышеозначенный спад в торговле и снижение параметров экономического сотрудничества, было бы затруднительно ожидать от Киева каких-то прорывов на центральноазиатском направлении. Другое дело, что Украина будет использоваться как инструмент западных сил, при помощи которого можно подгадить России», — считает Грозин.

Идеологические моменты, связанные с Украиной, используются Казахстаном в сугубо прикладных целях, деятельность ее посольства и информационных сил используются казахстанскими властями по принципу очень серьезной селекции, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.