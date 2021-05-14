Ранее политолог Андрей Серенко сообщил, что Украина в рамках своей новой восточной политики, которая ставит своей целью заменить евразийскую повестку России, развернула в странах Средней Азии серьезную дипломатическую и бизнесовую активность.
По мере того, как Украина будет дальше разваливаться, она будет все менее популярной у центральноазиатов, и в обществе ее пример уже никого не вдохновляет, пояснил эксперт.
«Поэтому здесь какого-то достижения у Украины нет. А учитывая вышеозначенный спад в торговле и снижение параметров экономического сотрудничества, было бы затруднительно ожидать от Киева каких-то прорывов на центральноазиатском направлении. Другое дело, что Украина будет использоваться как инструмент западных сил, при помощи которого можно подгадить России», — считает Грозин.
Идеологические моменты, связанные с Украиной, используются Казахстаном в сугубо прикладных целях, деятельность ее посольства и информационных сил используются казахстанскими властями по принципу очень серьезной селекции, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.