Распустившего руки в эфире ток-шоу экс-парламентария Олега Барну необходимо изолировать от общества. Об этом депутат от партии «Слуга народа» Дмитрий Соломчук заявил 13 мая в своем Telegram-канале

Украинские политики подрались в эфире шоу © CC0, Pixabay

«Если биологическое существо Барна привык жить по законам племени, то его надо изолировать от окружающих», — призвал Соломчук.

Ранее в эфире телеканала «ПравдаТУТ» экс-депутат Рады Олег Барна набросился на депутата «Слуги народа» Дмитрия Соломчука во время обсуждения рынка земли на Украине. Соломчук пытался дать отпор, но получил несколько ударов кулаком в лицо, у него пошла кровь.

Ведущие и участники ток-шоу разняли дерущихся. Соломчук после инцидента вызвал полицию и написал заявление на своего обидчика.

Экс-депутат Барна в свою очередь в ходе конфликта обозвал Соломчука «быдлом зеленым» и также подал на него заявление в полицию.