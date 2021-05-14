Член партии «Слуга народа» заявил, что в дальнейшем Барна может «наброситься на людей на улице или совершить другие неадекватные действия».
«Если биологическое существо Барна привык жить по законам племени, то его надо изолировать от окружающих», — призвал Соломчук.
Ранее в эфире телеканала «ПравдаТУТ» экс-депутат Рады Олег Барна набросился на депутата «Слуги народа» Дмитрия Соломчука во время обсуждения рынка земли на Украине. Соломчук пытался дать отпор, но получил несколько ударов кулаком в лицо, у него пошла кровь.
Ведущие и участники ток-шоу разняли дерущихся. Соломчук после инцидента вызвал полицию и написал заявление на своего обидчика.
Экс-депутат Барна в свою очередь в ходе конфликта обозвал Соломчука «быдлом зеленым» и также подал на него заявление в полицию.