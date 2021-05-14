По словам местных жителей, мешки с неизвестным веществом привозят на территорию бывшего угольного завода раз в год.
«Вступая в реакцию с водой во время дождя, вещество начинает шипеть, дымиться и тлеть, издавая невыносимые зловония, выделяет зелено-черную жижу, которая натекла в канаву и образовывает черное вонючее озеро, которое периодически бурлит», — написала в Facebook местная жительница Екатерина Головачева.
Свалку уже внесли в Реестр стихийных свалок. Согласно акту обследования, на указанной территории были оставлены строительные отходы, а также карбонат кальция. Свалка, согласно заключению комиссии, подлежит ликвидации и рекультивации.