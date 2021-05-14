В Новокодакском районе города Днепр местные жители обнаружили неподалеку от своих домов несколько контейнеров с неизвестным веществом, которое дымится от контакта с водой. Об этом 14 мая сообщило издание «Наше місто»

Киевляне накануне Пасхи превратили лес в свалку © t.me/antonovnews

«Вступая в реакцию с водой во время дождя, вещество начинает шипеть, дымиться и тлеть, издавая невыносимые зловония, выделяет зелено-черную жижу, которая натекла в канаву и образовывает черное вонючее озеро, которое периодически бурлит», — написала в Facebook местная жительница Екатерина Головачева.

Свалку уже внесли в Реестр стихийных свалок. Согласно акту обследования, на указанной территории были оставлены строительные отходы, а также карбонат кальция. Свалка, согласно заключению комиссии, подлежит ликвидации и рекультивации.