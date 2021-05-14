В столице Украины произошел необычный угон автомобиля, злоумышленница не стала прибегать к хитроумным способам открывания замка и подбору ключей, а просто вызвала эвакуатор. Такую новость 14 мая опубликовала пресс-служба Национальной полиции Киева

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Посмотрев видео с камер наблюдения, правоохранители выяснили, что авто угнали несколько дней назад с помощью эвакуатора.

Злоумышленницу удалось быстро вычислить, ей оказалась ранее судимая 39-летняя киевлянка. Она вызвала эвакуатор, заверив его водителя в том, что «мерседес» ее, просто он неисправен, поэтому машину надо перевезти в Киевскую область для дальнейшего ремонта.

Женщине грозит тюремное заключение на срок от трех до пяти лет по по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины «Незаконное завладение транспортным средством».