Икру тихоокеанской сельди после нереста вынесло на берег залива Анива, в районе дачного поселка Нечаевка Корсаковского района.
«Сахалинцы машинами вывозят сельдяную икру на огороды в качестве удобрения. Ее сплошная полоса шириной несколько метров тянется примерно на 3 км по берегу на восток от Нечаевки. Толщина слоя икры местами достигает 10-15 см!» — рассказал Лисицын.
Он отметил, что выброс обильного количества икры на берег — не трагедия, а нормальный элемент жизненного цикла сахалино-хоккайдской сельди.
Ранее сообщалось, что на южном побережье Сахалина произошел массовый выброс сельди на берег. По словам исследователей, это свидетельствует о восстановлении численности сахалино-хоккайдской популяции тихоокеанской сельди после десятилетий упадка.