После того как шторм выбросил на берег Сахалина тонны икры сельди, жители дальневосточного острова используют ее как удобрение. Об этом 14 мая в Facebook сообщил сотрудник «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын

Врачи сказали, кому ни в коем случае нельзя есть селёдку © CC0, Pixabay

«Сахалинцы машинами вывозят сельдяную икру на огороды в качестве удобрения. Ее сплошная полоса шириной несколько метров тянется примерно на 3 км по берегу на восток от Нечаевки. Толщина слоя икры местами достигает 10-15 см!» — рассказал Лисицын.

Он отметил, что выброс обильного количества икры на берег — не трагедия, а нормальный элемент жизненного цикла сахалино-хоккайдской сельди.

Ранее сообщалось, что на южном побережье Сахалина произошел массовый выброс сельди на берег. По словам исследователей, это свидетельствует о восстановлении численности сахалино-хоккайдской популяции тихоокеанской сельди после десятилетий упадка.