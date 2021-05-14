Влюбленная пара из Харькова, решившая сковать себя цепью в День святого Валентина на три месяца, планирует пожениться. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщает ТСН

Александр и Виктория пока не планируют снимать цепь — ее они решили продать на аукционе и уже ведут об этом переговоры.

Математик подсчитал шансы россиян найти настоящую любовь © CC0, Pixabay

В реестре рекордов зафиксировали, что все пломбы остались целы. Правда, протерлась нить, которая удерживала пломбу, поэтому эксперт повесит новую, чтобы зафиксировать продолжение рекорда.

В настоящее время за связанной парочкой можно следить онлайн — молодые люди ведут Instagram, в котором уже более 7 тысяч подписчиков.