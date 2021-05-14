По его словам, автомобиль принадлежал мужчине по имени Иван Данацко, который называет себя представителем закарпатских русинов. На машине была надпись: «Русини были, суть, ай будуть!»
«Мужчина убеждает — автомобиль загорелся от плохой энергетики. Его погасили охранники админздания. На месте сейчас работают следователи полиции», — рассказал журналист.
Сам он подозревает владельца авто в поджоге.
Как сообщают украинские СМИ, Данацко известен тем, что более года назад установил под зданием ОГА палатку, а также время от времени организовывает тарифные пикеты.
В 2016 году СБУ объявило мужчине предостережение об уголовной ответственности за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины после того, как он вывесил у здания облгосадминистрации в Ужгороде «русинский триколор».
Русины — группа восточнославянского населения, проживающая на Закарпатье, на востоке Словакии, в юго-восточной Польше, на северо-востоке Венгрии, а также в Румынии и хорватской Славонии.