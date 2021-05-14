Польские власти предъявили обвинения двум своим гражданам, удерживавшим россиянина, выходца из СССР Николая Ерофеева, в рабстве 23 года. Об этом 14 мая сообщает телеканал Polsat

Посмотрю на свою «могилу». Россиянин провел 15 лет в рабстве в Казахстане © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Более 23 лет в отношении россиянина использовались незаконные угрозы, а его критическое положение и состояние беспомощности использовались для выполнения принудительных работ, унижающих человеческое достоинство», — рассказала представительница пограничной охраны Иоанна Конечняк.

В отношении подозреваемых были применены меры пресечения в виде запрета на выезд из страны и запрета на приближение к потерпевшему на расстояние менее ста метров. Также имущество одного из обвиняемых на сумму более 50 тысяч долларов арестовано. После завершения разбирательства эта сумма может быть выплачена Ерофееву в качестве компенсации.

Сейчас Ерофееву 60 лет. О его истории узнали год назад благодаря журналистскому расследованию. Он приехал в Польшу в 1989 году на работу в дислоцированной советской военной части. Позже он решил остаться в стране и работать на ферме, но там ему никто не платил. Он не раскрывал свою историю из-за страха, так как находился в Польше нелегально.