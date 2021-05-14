Государственная пограничная служба в Легнице провела расследование и выяснила, что двое поляков держали Ерофеева в неволе и заставляли его работать на птицефабрике под Люблином. По словам россиянина, его не кормили, били и запрещали выходить в город.
«Более 23 лет в отношении россиянина использовались незаконные угрозы, а его критическое положение и состояние беспомощности использовались для выполнения принудительных работ, унижающих человеческое достоинство», — рассказала представительница пограничной охраны Иоанна Конечняк.
В отношении подозреваемых были применены меры пресечения в виде запрета на выезд из страны и запрета на приближение к потерпевшему на расстояние менее ста метров. Также имущество одного из обвиняемых на сумму более 50 тысяч долларов арестовано. После завершения разбирательства эта сумма может быть выплачена Ерофееву в качестве компенсации.
Сейчас Ерофееву 60 лет. О его истории узнали год назад благодаря журналистскому расследованию. Он приехал в Польшу в 1989 году на работу в дислоцированной советской военной части. Позже он решил остаться в стране и работать на ферме, но там ему никто не платил. Он не раскрывал свою историю из-за страха, так как находился в Польше нелегально.