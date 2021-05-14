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Кипяток залил проезжую часть: в Киеве прорвало очередную трубу
Кипяток залил проезжую часть: в Киеве прорвало очередную трубу
© РИА Новости, Вадим Жернов / Перейти в фотобанк
Прорыв теплотрассы произошел в 10:45 недалеко от Национального академического театра русской драмы им. Леси Украинки, по адресу ул. Пушкинская, 22.

Улицы залило кипятком и илом. На время ремонта теплотрассы отключили горячее водоснабжение в четырех домах. Сообщается, что во дворе, где из-под земли стал хлестать кипяток, произошел обвал асфальта.

По данным пресс-службы Киевтеплоэнерго, трубопровод, который прорвало, был проложен 70 лет назад, в 1951 году.