Из-за повреждения теплотрассы улицу в центре Киева залило кипятком, смешанным с илом. Об этом 14 мая сообщили в группе в Facebook «Киев оперативный»

«Здесь "Водоканал" фильтр-кофе наливает в центре. Желающие — присоединяйтесь. Киев, Пушкинская», — сообщили в группе.

Кипяток залил проезжую часть: в Киеве прорвало очередную трубу © РИА Новости, Вадим Жернов / Перейти в фотобанк

Улицы залило кипятком и илом. На время ремонта теплотрассы отключили горячее водоснабжение в четырех домах. Сообщается, что во дворе, где из-под земли стал хлестать кипяток, произошел обвал асфальта.

По данным пресс-службы Киевтеплоэнерго, трубопровод, который прорвало, был проложен 70 лет назад, в 1951 году.