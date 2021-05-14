Россия будет должным образом реагировать на угрозы у своих границ. Об этом на совещании с постоянными членами Совбеза заявил президент РФ Владимир Путин, передает агентство РИА Новости 14 мая

Глава государства попросил доложить о ситуации на Украине.

«Это, безусловно, вопрос, который должен всегда находиться в поле нашего внимания, и мы своевременно, должным образом, имея в виду те угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать», — сказал Путин.

Генсек ООН поставил крест на планах Зеленского по Донбассу © UN Photo , Evan Schneider

В МИД РФ утверждают, что именно Киев занимается стягиванием своих войск к линии соприкосновения.