«Судя по всему — и это очень печально, — Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости», — заявил Путин.
Президент отметил, что Россия будет должным образом реагировать на создающиеся угрозы.
Также президент обратил внимание, что на Украине проводится зачистка политического поля «от сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса на юго-востоке Украины и за добрососедские отношения с Россией».
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в связи с обострением конфликта в Донбассе отмечал, что любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для защиты.