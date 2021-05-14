Украину целенаправленно пытаются превратить в антироссийскую площадку. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал 14 мая на совещании с членами Совета безопасности РФ

«Судя по всему — и это очень печально, — Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости», — заявил Путин.

Путин заявил о зачистке политического поля на Украине © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Также президент обратил внимание, что на Украине проводится зачистка политического поля «от сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса на юго-востоке Украины и за добрососедские отношения с Россией».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в связи с обострением конфликта в Донбассе отмечал, что любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для защиты.