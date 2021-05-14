Власти Украины принимают политические и избирательные решения против тех, кто выступает за мир в Донбассе и добрососедство с Москвой. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал 14 мая на совещании с членами Совбеза РФ

Притом что на Украине фактически проводится зачистка политического поля от представителей оппозиции, западные партнеры на это никак не реагируют, отметил президент.

«По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в Крыму тоже», — сказал Путин.

«В Украине больше нет государственной машины»: что пишут в соцсетях о деле Медведчука © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В начале недели генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его однопартийца Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Суд отправил политика под домашний арест на два месяца, также его обязали носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отметил, что Виктор Медведчук, в отличие от многих политиков на Украине, выступает за «нормализацию и поддержание на должном уровне взаимоотношений между Украиной и Российской Федерацией».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK Тараса Козака.