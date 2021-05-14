Согласно данным ВОЗ, спорт помогает быстрее восстановиться после перенесенного COVID-19 – для этого нужно заниматься 2,5 часа в неделю. Однако большинство украинцев игнорируют физические упражнения. Об этом 14 мая на брифинге заявил главный санврач страны Виктор Ляшко

По его словам, до начала пандемии уровень физической активности в стране был гораздо выше. Сейчас же многие украинцы проводят свой день в сидячем положении или даже полулежа, что влияет на их физическую форму.

«Очень распространенным было и есть малоподвижное поведение. Взрослые ежедневно проводят в сидячем или полулежачем положении 4-6 часов в городской местности и 3,5 часа — в сельской», — рассказал Ляшко.

Недовакцинация и странная статистика. Почему Украина бьёт антирекорды по коронавирусу © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

«В среднем современный ученик 5-9 классов проводит в положении сидя или лежа, не учитывая ночной сон, 10 часов в сутки», — сообщил Ляшко.

Риск развития различных заболеваний при низком уровне двигательной активности, отметил он, повышается на 20%.

На Украине за минувшие сутки зафиксировали 7 562 новых случая заболевания COVID-19, умерли еще 287 человек.