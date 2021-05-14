Отмечается, что брифинг начнется ориентировочно в 17:30.
«В связи с распространением эпидемии COVID-19 в Украине количество представителей средств массовой информации, которые смогут принять участие в брифинге, будет ограничено до 30 человек», — говорится в сообщении.
Ранее Telegram-канал «Карточный Офис», который на Украине связывают с Офисом президента, сообщил, что в повестке дня заседания СНБО значатся телекоммуникационные вопросы, борьба с контрабандой, также обсудят Бюро экономической безопасности.
28 апреля замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что через несколько недель должно состояться заседание СНБО Украины по ситуации с безопасностью на границе с Крымом, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях.